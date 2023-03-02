18:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые сравнили риски плавания в бассейне и в открытом водоеме
Из-за внушительного списка потенциальных опасностей, предпочтение лучше отдавать воде с высоким содержанием хлора.
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Плавание на свежем воздухе приносит немало положительных эмоций и потому благоприятно влияет на ментальное здоровье. Одновременно с этим пловцы оказываются подвержены риску отливов, течений и волн, воздействию бактерий и укусам насекомых, не говоря уже о сточных водах. Несомненно, плавание в бассейне тоже сопряжено с определенными рисками — ушными, желудочными и мочеполовыми инфекциями.
К тому же, в воде бассейна могут оставаться бактерии и микробы посторонних людей. Так что же из двух зол — меньшее? На этот вопрос ответил в интервью для The Conversation Примроуз Фристоун, старший преподаватель клинической микробиологии Лестерского университета.
Во-первых, стоит отметить, что в отличие от контролируемого качества воды в бассейне состав жидкости на дикой природе постоянно меняется из-за внешних и внутренних факторов, например, близкого расположения к береговой линии промышленной зоны, фермы или жилых домов. Более того, химикаты могут сливаться в воду незаконно, а указатели, предупреждающие об опасности, — не установлены в положенных местах.
Во-вторых, летом в воде заводятся сине-зеленые водоросли — разновидность бактерий, которая естественным образом образуется в озерных экосистемах. Они же могут выделять токсины, которые вредны для человека и иногда смертельны для домашних животных.
В-третьих, в открытых водоемах могут присутствовать сточные воды. А крысы, живущие в канализации, прилегающей к пресноводным рекам или каналам, — переносить в своей моче бактериальный возбудитель Leptospira, который вызывает лептоспироз (болезнь Вейля), приводящий к поражению печени и почек и даже к летальному исходу.
Исследования 2018 года доказали, что люди, плавающие в морской воде, чаще страдают от инфекций уха, носа, горла и желудочно-кишечного тракта, чем те, кто остается на пляже.
Дополнительным риском для здоровья и жизни являются морские обитатели. Фристоун также добавляет, что дополнительным средством «защиты» от непредвиденных ситуаций является команда спасателей, которые всегда следят за безопасностью плавающих.
Недавно ученые выяснили, что дождевая вода токсична. Специалисты не рекомендуют использовать ее даже для полива плодоносных растений.
Олеся Маевская