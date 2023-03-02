Оригинальный сценарий «Унесённых ветром» отличался жестокостью по отношению к рабам

Напомним, в фильме история любви разворачивается на одной южных плантаций во время Гражданской войны. Картину снимали во время Великой депрессии в 30-е годы XX века, на фоне укоренившегося в американском обществе расизма, в связи с чем кинолента периодически подвергалась критике за искажение темы рабства. Тем не менее, по словам историка Дэвида Винсента Кимела, в то время писатели стремились к более реалистичному описанию расовых отношений. Оригинальный образец сценария «Унесённых ветром» был куплен Кимелом в 2020 году. Все жестокие сцены в итоге не вошли в итоговый фильм.
«Большая часть вырезанного материала представляла собой изображение жестокого обращения с порабощенными рабочими на плантации Скарлетт О`Хары, включая ссылки на побои», — отметил Кимел.
Ранее Лайф рассказывал, что главу Департамента социальных служб и здравоохранения швейцарского кантона Люцерна Гвидо Графа обвинили в расизме из-за нелестного высказывания о беженцах с Украины.