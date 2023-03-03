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10:01 (мск), источник: © РИА Новости

Корабль Crew Dragon с россиянином на борту прибыл на МКС

ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Космический корабль Crew Dragon с экипажем из четырех человек, в том числе российским космонавтом, прибыл на МКС, НАСА ведет прямую трансляцию стыковки.

Источник: © РИА Новости

Принадлежащий компании SpaceX корабль Crew Dragon стартовал с Земли 2 марта. Его стыковка со станцией проходит в автономном режиме, касание корабля с МКС произошло в 9.40 мск.

«Стыковка подтверждена», — сообщается в Twitter SpaceX.

На борту корабля на орбитальную станцию прибыли американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади, а также российский космонавт Андрей Федяев. Полет россиянина Федяева проходит в рамках подписанного «Роскосмосом» и НАСА соглашения о перекрестных полетах российских космонавтов на американских пилотируемых кораблях Crew Dragon и американских астронавтов на российских пилотируемых кораблях «Союз МС» в 2022—2024 годах. Изначально планировалось, что в рамках этих полетов в 2022—2024 годах к МКС будут организованы по три миссии российских и американских кораблей. «Роскосмос» 1 марта сообщил, что программа расширена на одну миссию, она состоится в первой половине 2024 года на американском корабле Crew Dragon, в его экипаж войдет россиянин Александр Гребенкин.

Ранее по этому соглашению на МКС на американском космическом корабле в составе экипажа Crew-5 прибыла россиянка Анна Кикина. Планируется, что Crew-5 вернется домой в скором времени.

Сейчас на МКС работает 68-й международный экипаж — в него входят американцы Николь Манн, Дош Кассада и Франциско Рубио, японский астронавт Коичи Ваката, россияне Анна Кикина, Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

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