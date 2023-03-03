Европейское космическое агентство обвинило украинского производителя в аварии ракеты Vega-C

21 декабря 2022 года запуск европейской ракеты-носителя Vega-C с космодрома Куру во Французской Гвиане закончился неудачей, тогда в результате аварии были потеряны два спутника наблюдения Земли с высоким разрешением (Pléiades Neo 5 и 6), созданные компанией Airbus.
Это был первый коммерческий пуск новой ракеты-носителя Vega-C, представляющей собой новую версию носителя легкого класса Vega, который используется с 2012 года. Ракета получила более мощную первую ступень P120C, вторая ступень Zefiro-23 заменена на Zefiro-40.
Хотя сразу было объявлено, что авария произошла из-за сбоя в работе двигателя второй ступени Zefiro 40, истинная причина установлена только сейчас.
В отчете комиссии говорится, что после нормальной работы первой ступени и штатного запуска второй ступени (Zefiro 40) на 151 секунде после старта в камере сгорания второй ступени стало падать давление.
Первоначальное расследование, проведенное на основе параметров полета, подтвердило, что причиной отказа стало постепенное разрушение сопла ступени.
«Более конкретно, комиссия установила, что причиной стало внезапное термомеханическое разрушение углерод-углеродного вкладыша сопла, полученного Avio [итальянская компания] на Украине. Дополнительное исследование привело к выводу, что это скорее всего произошло из-за нарушения однородности материала», — говорится в сообщении.
Комиссия пришла к выводу, что критерии, использовавшиеся для принятия этого узла в конструкции, не достаточны для подтверждения его летной годности и отныне он больше не может использоваться в ракете. Никаких недочетов в конструкции самой ступени Zefiro 40 не выявлено, компания Avio уже предложила замену вкладыша на другой композитный материал, ранее использовавшийся на ступенях Zefiro 23 и Zefiro 9.
На пресс-конференции, посвященной расследованию аварии, представители ЕКА уточнили, что неисправность узла никак не связан с боевыми действиями на Украине, он был поставлен в Европу украинским КБ «Южное» еще во время пандемии коронавируса.