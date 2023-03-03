16:00 (мск), источник: Известия
В Москве простились с политологом Глебом Павловским
Церемония прощания с российским журналистом и политологом Глебом Павловским прошла в Центральной клинической больнице (ЦКБ) Москвы в пятницу, 3 марта.
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Проститься с политологом пришли его родные и друзья, а также коллеги и знакомые, в их числе — публицист Максим Кононенко, журналист Александр Куприянов, депутат Госдумы Сергей Шаргунов и другие, передает RT.
Один из венков был передан Фондом развития гражданского общества, отмечает НСН.
Павловского кремируют. Похороны состоятся на Ваганьковском кладбище в Москве.
Павловский умер на 72-м году жизни, пишет «Москва 24». Причина смерти не раскрывается. Ранее сообщалось о тяжелой болезни политолога.
Глеб Павловский родился 5 марта 1951 года в Одессе. Окончил исторический факультет Одесского государственного университета.
С 1985 года журналист жил в Москве, где стал учредителем и главным редактором ряда российских общественно-политических изданий. В 1990-х годах он был заместителем председателя правления издательского дома «Коммерсантъ» и издателем ежеквартальника «Пределы власти». С октября 2005-го по апрель 2008-го вел программу «Реальная политика» на НТВ.
Также он основал «Фонд эффективной политики», сообщается на сайте kp.ru. Участвовал в избирательной кампании экс-президента Украины Виктора Януковича в 2004 году.