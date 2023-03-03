17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружена статуя острова Пасхи, которая 200 лет была под водой
Ее удалось найти только благодаря тому, что озеро, в котором она находилась, высохло.
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Группа археологов из Университета Аризоны, работающая на принадлежащем Чили и хорошо изученном острове Пасхи, неожиданно обнаружила ранее неизвестную статую Моаи. Она была найдена в русле высохшей лагуны в кратере вулкана, пишет Science Alert.
Сообщается, что этот памятник уступает по размерам большинству других статуй, ее высота составляет всего 160 сантиметров. Она была найдена лежащей на боку и смотрящей в небо.
Озеро, где обнаружили ранее неизвестный артефакт, располагалось в древнем вулканическом кратере, раскопки в котором были проведены впервые.
Также впервые подобный памятник обнаружен на дне водоема. К слову, раскопки продолжаются. Ученые не исключают, что пересохшее озеро может скрывать и другие подобные скульптуры. Также археологи надеются на то, что им удастся найти инструменты, при помощи которых древний загадочный народ вырезал статуи и перемещал их к месту установки.
Недавно российский лингвист расшифровал письменность аборигенов острова Пасхи.
Олеся Маевская