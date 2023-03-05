Около 72% французов хотят видеть Россию на Олимпиаде, пишут СМИ

«72% французов считают, что российские спортсмены, отстраненные от соревнований на международной арене, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже», — следует из данных исследования.
По данным опроса, 28% жителей Франции считают, что российские атлеты должны быть допущены на Олимпиаду под флагом России. Около 44% респондентов допускают, что спортсмены из России должны иметь возможность выступать на Играх в нейтральном статусе.
В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.
Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого президент МОК Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.
Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.