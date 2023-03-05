Главной комете 2024 года дали имя В предыдущий раз она навестила окрестности Солнца примерно 30 тысяч лет назад
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
10В Венеции почти пересохли каналы
Главное
Диверсия в Брянской области
22:41 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Около 72% французов хотят видеть Россию на Олимпиаде, пишут СМИ

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Около 72% французов выступают за допуск российских спортсменов к участию в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает L'Equipe со ссылкой на исследование Odoxa.

Источник: Reuters

«72% французов считают, что российские спортсмены, отстраненные от соревнований на международной арене, должны иметь возможность участвовать в Олимпийских играх в Париже», — следует из данных исследования.

По данным опроса, 28% жителей Франции считают, что российские атлеты должны быть допущены на Олимпиаду под флагом России. Около 44% респондентов допускают, что спортсмены из России должны иметь возможность выступать на Играх в нейтральном статусе.

В феврале 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Ряд международных федераций последовали рекомендации, другие допустили спортсменов в нейтральном статусе.

Исполком МОК 25 января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. После этого президент МОК Томас Бах в интервью Spiegel заявил, что российские и белорусские атлеты, возможно, могли бы принять участие в Олимпиаде-2024 под нейтральным флагом.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Советский фигурист назвал американцев тупыми после 25 лет жизни в США
Фанаты пожирают взглядом: кто самая сексуальная футболистка Европы
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта