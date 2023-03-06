16:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Следы первых всадников Земли нашли в Восточной Европе
Речь идет о представителях ямной культуры.
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Люди занялись одомашниванием лошадей в качестве молочного скота примерно 5,5 тысяч лет назад, однако установить, когда они стали верховыми, ученым не удавалось долгое время. Исследование скелетов животных не давало однозначного результата, поскольку их взаимодействие со всадниками влияло на скелеты обоих.
Недавно члены международной команды исследователей, изучившие скелеты людей ямной культуры, которых нашли в курганах Румынии, Болгарии и Венгрии, обнаружили древнейшие патологии, оставленные постоянным взаимодействием всадника и верхового животного. Исследование опубликовано в журнале Science Advances.
Ученые изучили 217 человеческих скелетов, более 150 из которых были найдены в курганах ямной культуры и принадлежали древним пастухам, разводившим овец и крупный рогатый скот в степях на юго-востоке Европы. Патологии у людей, живших в то время, — обычная вещь, но ранее палеонтологи не рассматривали их по отдельности, лишь выделили шесть характерных изменений скелета, которые наблюдаются и у современных людей, много лет занимающихся верховой ездой.
Проанализировав степень проявления этих признаков, команда выделила 24 скелета в категорию «возможных всадников», а останки девяти людей назвала «высоковероятными всадниками», из которых пятеро принадлежали ямной культуре.
Недавно в Израиле нашли закованный в цепи 1500-летний скелет монаха. Редчайшую находку сделали недалеко от Иерусалима, где 1500 лет назад был византийский монастырь.
Олеся Маевская