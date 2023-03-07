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00:28 (мск), источник: Life.ru

«Ненавидит половина YouTube»: Собчак забыла досье на Соболева после интервью с блогером

Российский блогер Николай Соболев* сообщил, что журналист и телеведущая Ксения Собчак после интервью забыла у него шпаргалки от редакторов. Их фотографии он опубликовал в телеграм-канале.

Источник: РИА "Новости"

Блогер признался, что его рассмешил текст досье. В нём, в частности, отмечалось, что Соболев «учился в пафосной гимназии», «его ненавидит половина YouTube». Также есть попытка подкопать под отца, который, возможно, «делает матрёшки с Z-символикой».

Блогер предположил, что редакторы Собчак могут намеренно составлять негативную характеристику героя интервью, чтобы ей «было за что зацепиться» в процессе беседы.

Ранее звезда популярного юмористического веб-сериала «Непосредственно Каха» Артём Калайджян (Серго) остался недоволен интервью с Ксенией Собчак, которое телеведущая опубликовала у себя на ютуб-канале. По словам актёра, в видео «оставили только грязь».

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

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