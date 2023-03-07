16:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: связано ли большее количество денег с большим счастьем
Утверждение «не в деньгах счастье» требует нескольких уточнений.
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Группа американских исследователей из различных научных центров США решила выяснить, существует ли какой-то определенный уровень дохода, который не будет больше влиять на ощущение счастья. Для этого они сделали мета-анализ предыдущих исследований. Научная работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.
Оказалось, что для большинства людей действительно существует линейная зависимость между уровнем дохода и удовлетворенностью от жизни. Однако часть участников экспериментов, около 20%, относится к категории людей, у которых деньги решают не все. Их уровень счастья стабильно растет до определенного порога (от 60 до 90 тысяч долларов — от 4,5 до 6,8 миллионов рублей — ежегодного дохода), после чего выравнивается.
Ученые отмечают, что противоречия вызваны недостаточной выборкой добровольцев, и намерены продолжить исследования в этой области. В будущем их работа может иметь широкое практическое применение: от корректировки выплат и поиска подходящей работы до изучения подходящей области, которая будет приносить удовольствие соискателю.
Недавно ученые выяснили, что альтруизм приводит к счастью. И даже есть три фактора, которые принесут больший положительный эффект.
Олеся Маевская