17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые определили птицу со светоотражающими крыльями
Но в дневное время это увидеть невозможно.
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Ученые из Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование в журнале Royal Society Interface о том, что яркие белые хвостовые перья неприметного вальдшнепа (Scolopax rusticola) являются самыми необычными за всю историю орнитологии.
С помощью своих светлых пятнышек вальдшнепы привлекают внимание самок, находясь в полете. Этот брачный ритуал происходит в сумерках или на рассвете, когда птицы наиболее активны.
В большинстве других случаев белые пятна почти не заметны. Перья птиц сливаются с опавшими листьями, поэтому вальдшнеп может без опаски охотиться на насекомых, не привлекая внимания хищников.
Перья птиц состоят из центрального стержня с выступающими «ветвями». Ветви удерживаются вместе с помощью небольших структур, похожих на крючки, которые у вальдшнепов утолщены и сплющены.
Это увеличивает площадь отражающей поверхности и снижает вероятность того, что свет пройдет перо насквозь, не отразившись. Кроме того, ветви и крючки располагаются под оптимальным углом для отражения света.
Углубленный анализ показал, что утолщенные ветви перьев состоят из сети кератиновых нановолокон и рассеянных воздушных карманов. Такая конструкция также способна рассеивать свет, повышая отражательную способность перьев.
Недавно ученые создали онлайн-атлас миграции 450 видов птиц. На нем можно не только отследить маршруты пернатых, но и прочитать последние исследования в области орнитологии.
Олеся Маевская