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17:52 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые определили птицу со светоотражающими крыльями

Но в дневное время это увидеть невозможно.

Источник: JJ Harrison/CC BY-SA 3.0

Ученые из Имперского колледжа Лондона опубликовали исследование в журнале Royal Society Interface о том, что яркие белые хвостовые перья неприметного вальдшнепа (Scolopax rusticola) являются самыми необычными за всю историю орнитологии.

При дневном свете его оперение выглядит не слишком ярким, но в полумраке оно отражает до 55% света — это на 30% больше, чем у любой другой известной птицы.

С помощью своих светлых пятнышек вальдшнепы привлекают внимание самок, находясь в полете. Этот брачный ритуал происходит в сумерках или на рассвете, когда птицы наиболее активны.

В большинстве других случаев белые пятна почти не заметны. Перья птиц сливаются с опавшими листьями, поэтому вальдшнеп может без опаски охотиться на насекомых, не привлекая внимания хищников.

Перья птиц состоят из центрального стержня с выступающими «ветвями». Ветви удерживаются вместе с помощью небольших структур, похожих на крючки, которые у вальдшнепов утолщены и сплющены.

Это увеличивает площадь отражающей поверхности и снижает вероятность того, что свет пройдет перо насквозь, не отразившись. Кроме того, ветви и крючки располагаются под оптимальным углом для отражения света.

Углубленный анализ показал, что утолщенные ветви перьев состоят из сети кератиновых нановолокон и рассеянных воздушных карманов. Такая конструкция также способна рассеивать свет, повышая отражательную способность перьев.

Недавно ученые создали онлайн-атлас миграции 450 видов птиц. На нем можно не только отследить маршруты пернатых, но и прочитать последние исследования в области орнитологии.

Олеся Маевская

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