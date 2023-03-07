18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 7 марта
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Шойгу заявил о росте потерь ВСУ на 40% в феврале
Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе.
Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет
По подсчетам, товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года.
Россиянки назвали уровень своего комфортного дохода
Большинство опрошенных женщин сочли комфортной суммой на месяц 250 тысяч рублей.
СК завел дело против блогера Лерчек Чекалиной и ее супруга
Против них завели дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).
В Чехии украли жеребца Кадырова
16-летний жеребец Зазу был включен в имущество Рамзана Кадырова, замороженное в Чехии после введения против него санкций.