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Главные новости к вечеру 7 марта
18:14 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 7 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Шойгу заявил о росте потерь ВСУ на 40% в феврале

Министр уточнил, что российские военные продолжают бои в Артемовске — важном узле обороны украинской группировки в Донбассе.

Товарооборот между Россией и ЕС оказался максимальным за восемь лет

По подсчетам, товарооборот вырос за год на 2,3% и достиг €258,6 млрд — максимальное значение с 2014 года.

Россиянки назвали уровень своего комфортного дохода

Большинство опрошенных женщин сочли комфортной суммой на месяц 250 тысяч рублей.

СК завел дело против блогера Лерчек Чекалиной и ее супруга

Против них завели дело по ч. 2 ст. 198, ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 198 УК (уклонение и пособничество в уклонении от уплаты налогов с физического лица).

В Чехии украли жеребца Кадырова

16-летний жеребец Зазу был включен в имущество Рамзана Кадырова, замороженное в Чехии после введения против него санкций.

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