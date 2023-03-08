Глава Минобрнауки заявил, что в магистратуре будет достаточно учиться год

«В новой системе координат можно будет вполне в соответствии с запросом рынка труда подготовить или получить углубленные профессиональные знания в магистратуре за год», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».
Фальков отметил, что также в новой системе образования возможность бесплатно учиться в магистратуре будет и у выпускников специалитета.
«Больше 600 тыс. выпускников, которые уже имеют образования на уровне специалитета и хотят дальше строить карьеру, получать дополнительные знания, смогут бесплатно в магистратуре, ординатуре либо ассистентуре получить», — рассказал министр.
По его словам, магистратура не является продолжением основного образования, это углубленные специализированные знания. «Это не продолжение основного высшего образования, магистратура — это углубленные специализированные знания. И образование должно строиться на других технологиях», — сказал он.
Фальков отметил, что магистратура должна быть именно в тех университетах, которые имеют для этого соответствующие кадровые, организационные, финансовые и инфраструктурные возможности.
Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. При этом, отметил он, если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.