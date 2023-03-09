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10:39 (мск), источник: Известия

Премьерой 102-го сезона Театра им. Вахтангова стал «Амадей»

Спектакль «Амайдей» стал первой на основной сцене премьерой сезона, главных героев в котором сыграли Виктор Добронравов и Алексей Гуськов. «Известия» оценили инсценировку великого мифа о гениальном Моцарте и завистнике Сальери и вспомнили предысторию театральной постановки.

Источник: Известия

Пересказать легенду о смерти Вольфганга Амадея Моцарта устами Антонио Сальери посетила британца Питера Шеффера в середине 1970-х. Источником вдохновения ему послужили пушкинский «Моцарт и Сальери» из «Маленьких трагедий», одноименная опера Римского-Корсакова, а также письма композитора, исполненные детской наивностью.

В Московском Художественном «Амадей», поставленный Марком Розовским, пережил свой звездный час. Длился он почти 30 лет с неизменными аншлагами. Первым мхатовским Моцартом стал Владимир Пинчевский. Затем Роман Козак, Михаил Ефремов, Сергей Безруков. Сальери все эти годы играл Олег Табаков.

Новый «Амадей» подтвердил правоту Табакова, который говорил, что Сальери в значительной степени обладает недостатками, свойственными почти всем людям, занимающимся театральным ремеслом.

Сценическая версия Сергея Плотова в постановке Анатолия Шульева смотрится свежо и актуально, несмотря на многократно отработанный драматургический материал. На пороге вечности Сальери вспоминает прошлое, о зароке, данном в детстве создателю ради таланта и славы, но появился Моцарт — любимец Бога. И Сальери понял, что сделка с творцом не состоялась.

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