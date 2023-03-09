Премьерой 102-го сезона Театра им. Вахтангова стал «Амадей»

Пересказать легенду о смерти Вольфганга Амадея Моцарта устами Антонио Сальери посетила британца Питера Шеффера в середине 1970-х. Источником вдохновения ему послужили пушкинский «Моцарт и Сальери» из «Маленьких трагедий», одноименная опера Римского-Корсакова, а также письма композитора, исполненные детской наивностью.
В Московском Художественном «Амадей», поставленный Марком Розовским, пережил свой звездный час. Длился он почти 30 лет с неизменными аншлагами. Первым мхатовским Моцартом стал Владимир Пинчевский. Затем Роман Козак, Михаил Ефремов, Сергей Безруков. Сальери все эти годы играл Олег Табаков.
Новый «Амадей» подтвердил правоту Табакова, который говорил, что Сальери в значительной степени обладает недостатками, свойственными почти всем людям, занимающимся театральным ремеслом.
Сценическая версия Сергея Плотова в постановке Анатолия Шульева смотрится свежо и актуально, несмотря на многократно отработанный драматургический материал. На пороге вечности Сальери вспоминает прошлое, о зароке, данном в детстве создателю ради таланта и славы, но появился Моцарт — любимец Бога. И Сальери понял, что сделка с творцом не состоялась.