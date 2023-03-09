10:29 (мск), источник: РБК Life
Как правильно брать отпуск на майские. Эксперт все объяснил
Прежде чем писать заявление, следует взвесить возможную выгоду.
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Брать или не брать отпуск в мае, зависит от времени отпуска, графика работы сотрудника и системы оплаты труда, рассказал РБК Life эксперт «СКБ Контур» по расчету заработной платы, страховых взносов и НДФЛ Вячеслав Шинкарев.
За несколько месяцев до мая многие задаются вопросом, как спланировать свой отдых и оформлять ли официальный отпуск. По словам специалиста, важно знать, что обычно оплачиваются все дни отпуска, в том числе и те, которые приходятся на выходные дни. Но 1 и 9 мая станут исключением, так как это праздничные нерабочие дни.
«Дни государственных праздников не включаются в число календарных дней отпуска, за них не положена оплата. Если вы берете отпуск в начале мая, то первое и девятое число вам не оплатят в отличие от остальных дней, которые являются не государственными праздниками, а просто выходными (в 2023-м это 29, 30 апреля, 6, 7 и 8 мая). При обычном графике в эти дни вы бы просто отдыхали и не получали за них зарплату».
Если же не планируете брать отпуск, то вероятна возможность, что придется поработать в майские праздники. Государственные праздники — выходные для всех работников, неважно, работаете ли вы в офисе, удаленно, на пятидневке или по плавающему графику. Однако работодатель может привлечь сотрудника к работе. Для этого в общих случаях нужно распоряжение и письменное согласие самого работника.