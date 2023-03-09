Названы интересные факты о человеческих почках

Нужно поставить руки на пояс и отвести большие пальцы вверх. Почки располагаются на линии между кончиками пальцев.
Иногда заболевания этих органов могут приводить к нарушениям сна.
Но кроме того, в почках вырабатывается гормон ренин, ответственный за уровень артериального давления.
А правая всегда весит несколько больше левой.
А полный объем крови проходит через почки 35 раз в день.
Мочекаменная болезнь — самое распространенное и тяжелое заболевание почек. А лучшее лечение, как мы знаем, — это профилактика. Потребление 2 литров воды в день снизит риск возникновения этого недуга.
В этот период происходит обострение почечных болезней.
При том, что выделяет здоровый организм в среднем 1,5 литра.
У женщин такой особенности выявлено не было.
Тогда, в VI—V вв. до нашей эры их звали «камнесеками».