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12:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы интересные факты о человеческих почках

Ежегодно каждый второй четверг марта отмечается Всемирный день почки. В честь такого необычного праздника мы собрали несколько увлекательных фактов об этом удивительном органе. Берегите его и будьте здоровы!

Узнать, где находятся почки, очень просто.

Нужно поставить руки на пояс и отвести большие пальцы вверх. Почки располагаются на линии между кончиками пальцев.

Возможно, вам снятся кошмары из-за плохого состояния почек.

Иногда заболевания этих органов могут приводить к нарушениям сна.

Главная функция почек — очищение крови от токсинов, которые накапливаются в организме вследствие обмена веществ.

Но кроме того, в почках вырабатывается гормон ренин, ответственный за уровень артериального давления.

Почки весят от 120 до 200 грамм.

А правая всегда весит несколько больше левой.

За сутки почки фильтруют до 2 000 литров крови.

А полный объем крови проходит через почки 35 раз в день.

Самое лучшее лекарство для почек — вода.

Мочекаменная болезнь — самое распространенное и тяжелое заболевание почек. А лучшее лечение, как мы знаем, — это профилактика. Потребление 2 литров воды в день снизит риск возникновения этого недуга.

Зимой нужно относиться к почкам наиболее внимательно.

В этот период происходит обострение почечных болезней.

Ежедневно в почках образуется 180 литров жидкости.

При том, что выделяет здоровый организм в среднем 1,5 литра.

Мужчины, которые часто оказываются на солнце, имеют меньший риск развития рака почек.

У женщин такой особенности выявлено не было.

Хирурги, удаляющие камни из почек, существовали еще во времена Гиппократа.

Тогда, в VI—V вв. до нашей эры их звали «камнесеками».

Олеся Маевская

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