14:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: гендерное равенство продлевает продолжительность жизни
В 2021 году гендерный разрыв составил восемь месяцев.
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Сотрудники Института глобального здравоохранения Джорджа (Великобритания) совместно с Имперским колледжем Лондона опубликовали в журнале PLOS Global Public Health исследование, посвященное влиянию гендерного неравенства на продолжительность жизни представителей обоих полов. «Многие факторы, определяющие продолжительность нашей жизни, такие как условия труда, уровень загрязнения окружающей среды, доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, доходу и социальной поддержке во всем мире связаны с гендерными различиями», — сказали авторы работы.
Согласно последнему отчету Всемирного экономического форума, глобальные события, такие как рост стоимости жизни, пандемия COVID-19, чрезвычайная климатическая ситуация, крупномасштабные конфликты и перемещение населения, тормозят продвижение к гендерному паритету. Чтобы выяснить, связано ли гендерное неравенство с ожидаемой продолжительностью жизни, исследователи использовали модифицированный глобальный индекс гендерного разрыва (mGGGI), основанный на индексе, разработанном Всемирной организацией здравоохранения.
В работу были взяты данные жителей 156 стран в период с 2010 по 2021 годы. Глобальный индекс гендерного разрыва оценивал текущее состояние и эволюцию гендерного равенства по четырем ключевым измерениям: финансовая независимость, уровень образования, качество здоровья и политические права. Параметр здоровья, однако, был исключен, поскольку он включает в себя ожидаемую продолжительность жизни (ОПЖ).
Среди трех аспектов, включенных в это исследование, гендерное равенство в образовании имело самую сильную связь с более длительной ОПЖ как у женщин, так и у мужчин.
В целом в 2021 году увеличение mGGGI было связано с увеличением ОПЖ на 4,3 месяца у женщин и увеличением ОПЖ на 3,5 месяца у мужчин, что привело к увеличению гендерного разрыва на восемь месяцев.
Недавнее исследование показало, как работа из дома влияет на семейные отношения. Результаты были основаны на опросе более 200 пар.
Олеся Маевская