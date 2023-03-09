18:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Идентифицирована окаменелость существа, жившего 500 млн лет назад
Ею оказалась зеленая водоросль.
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Группа ученых из Юньнаньского, Гуйчжоуского (Китай) и Даремского университетов (Великобритания) в своей работе, опубликованной в журнале Nature, сообщили о любопытном случае ошибочной идентификации окаменелости Protomelission gateshousei. Ранее обнаруженная находка, которую считали останками доисторических мшанок — водных беспозвоночных существ с щупальцами, на самом деле оказалась морскими водорослями.
Находки не только проясняют ситуацию, но и меняют то, что мы знаем об эволюции мшанок. На сегодняшний день это единственные окаменелые животные, которых не было во время кембрийского взрыва, когда жизнь на Земле действительно начала ускоряться.
Авторы исследования изучили крошечные окаменелости P. gateshousei, найденные в холмах южного Китая, которые были признаны останками мшанок, и обнаружили в их образцах ранее невиданные признаки мягких частей. Таким образом было установлено, что они принадлежат Dasycladales — группе зеленых водорослей.
Открытие может рассказать ученым больше о кембрийском взрыве. Эти водоросли сыграли колоссальную роль в быстром увеличении биоразнообразия, которое произошло примерно в то время (около 538,8 миллионов лет назад).
Недавно найденная учеными из США окаменелость объяснила происхождение амфибий. По мнению экспертов, ее возраст составляет около 220 миллионов лет.
Олеся Маевская