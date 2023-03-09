18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 9 марта
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
ВС РФ нанесли «удар возмездия» за теракт в Брянской области
В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.
Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию
Причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Крупнейшая криптобиржа закрыла россиянам покупку долларов и евро
Binance объяснила это решение ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза.
В Кремле прокомментировали закон об иноагентах в Грузии
Кремль не имеет отношения к закону об иностранных агентах в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Эксперт объяснил, как правильно брать отпуск на майские
Прежде чем писать заявление, следует взвесить возможную выгоду.