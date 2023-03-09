В России создали растительные препараты против лишнего веса При длительном приеме экстракта диоскореи доля жира в организме крыс составила в среднем 28%
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Главные новости к вечеру 9 марта
18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 9 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

ВС РФ нанесли «удар возмездия» за теракт в Брянской области

В результате были уничтожены места базирования ударных беспилотников Украины, сорвана переброска резервов и железнодорожных перевозок иностранного вооружения, а также выведены из строя производственные мощности по ремонту военной техники и производству боеприпасов.

Турция остановила транзит санкционных грузов в Россию

Причиной остановки транзита санкционных грузов России через Турцию стало давление Запада, убежден первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Крупнейшая криптобиржа закрыла россиянам покупку долларов и евро

Binance объяснила это решение ограничениями в рамках десятого пакета санкций Евросоюза.

В Кремле прокомментировали закон об иноагентах в Грузии

Кремль не имеет отношения к закону об иностранных агентах в Грузии, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Эксперт объяснил, как правильно брать отпуск на майские

Прежде чем писать заявление, следует взвесить возможную выгоду.

Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта