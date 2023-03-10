10:12 (мск), источник: Известия
В России возобновили выпуск биометрических загранпаспортов
В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов. Информацию «Известиям» в пятницу, 10 марта, подтвердили в «Госзнаке».
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Прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля.
В «Гознаке» объяснили, что это связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО «Микрон», был вынужден начать оптимизацию технологических процессов, чтобы они отвечали сложившемуся спросу. Тогда же сообщалось, что прием заявлений возобновится со второй половины марта.
Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.
Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали оформлять паспорт на 5 лет при оплате государственной пошлины.