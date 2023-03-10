13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин
Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании.
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Общество охраны морской среды (Marine Conservation Society) выпустило подборку невероятных фотографий океана по случаю Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта. Коллекция снимков посвящена лучшим морским обитателям в водах Соединенного Королевства.
Опытные подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании, чтобы вдохновить других на участие в ее сохранении. Съемки проходят в рамках исследовательской программы Seasearch, которая показывает текущее состояние морей Великобритании.
Общество охраны морской среды выступает за чистоту морей и пляжей, устойчивое рыболовство и защиту морской жизни. Посредством образования, участия сообщества и сотрудничества благотворительная организация повышает осведомленность о многих угрозах, с которыми сталкиваются морские обитатели.
Недавно были выбраны лучшие медицинские фотографии года по версии британских ученых.
Олеся Маевская