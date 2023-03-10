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13:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Показаны лучшие фотографии обитателей морских глубин

Подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании.

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

Общество охраны морской среды (Marine Conservation Society) выпустило подборку невероятных фотографий океана по случаю Всемирного дня дикой природы, который отмечается 3 марта. Коллекция снимков посвящена лучшим морским обитателям в водах Соединенного Королевства.

Опытные подводные фотографы запечатлели удивительные сцены дикой природы Великобритании, чтобы вдохновить других на участие в ее сохранении. Съемки проходят в рамках исследовательской программы Seasearch, которая показывает текущее состояние морей Великобритании.

Общество охраны морской среды выступает за чистоту морей и пляжей, устойчивое рыболовство и защиту морской жизни. Посредством образования, участия сообщества и сотрудничества благотворительная организация повышает осведомленность о многих угрозах, с которыми сталкиваются морские обитатели.

Недавно были выбраны лучшие медицинские фотографии года по версии британских ученых.

Олеся Маевская

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