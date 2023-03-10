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15:06 (мск), источник: Life.ru

Россиянам объяснили, как получить доплату за стаж работы

Для получения надбавки за стаж работы, необходимо отработать более десяти лет, а также должен быть соблюдён ряд условий. Об этом пишет РИА «ФедералПресс».

Источник: Reuters

«Надбавка полагается военнослужащим, сотрудникам силовых ведомств, МВД, МЧС, пожарным, госслужащим, врачам, педагогам», — говорится в публикации.

Размер надбавки рассчитывается в процентном соотношении к окладу, поэтому при его повышении, выплата тоже увеличится. При этом для жителей Севера учитываются соответствующие коэффициенты. Работодатель самостоятельно решает платить ли за стаж, если он не захочет этого делать, то закон это позволяет. Однако госслужащим доплата за выслугу лет полагается по закону.

«Если вы хотите надбавку в 30 и более процентов, то придётся отработать примерно 20−25 лет в военной сфере, МЧС или МВД, более 15 — в роли госслужащего, более 5 — педагогом врачом или научным работником», — говорится в статье.

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