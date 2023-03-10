16:32 (мск), источник: © РИА Новости
«Современник» опроверг сообщения об увольнении Ахеджаковой
МОСКВА, 10 мар — РИА Новости. Народная артистка России Лия Ахеджакова не уволена из «Современника», сообщили РИА Новости в театре.
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В феврале Ахеджакова после того, как спектакль «Игра в джин» с ее участием был заменен другими постановками, сообщила РИА Новости, что ролей в театре у нее не осталось.
«Лия Меджидовна Ахеджакова не уволена и является актрисой театра “Современник”», — сказал представитель театра.