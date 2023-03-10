В Стэнфордском университете запустится курс по песне Тейлор Свифт All Too Well

Если уж поклонники Свифт могут с удовольствием посмотреть 15-минутную короткометражку All Too Well, то 10-недельный курс по лирике ее 10-минутной версии пройдет для них также на одном дыхании.
Это уже не первый случай, когда творческое наследие Тейлор становится гранитом науки. В феврале 2022-го нью-йоркский институт Клайва Дэвиса создал курс, посвященный эволюции певицы как сонграйтера. В августе Техасский университет начал обучение студентов работе с текстом на примере песен Свифт. Кроме того, юные энтузиасты изучают литературное наследие звезды в Королевском вузе Кингстона (Канада), сообщает Rolling Stone.
Кажется, теперь с треками Тейлор можно стать не только самым романтичным, но и самым образованным человеком в мире.