Рестораны Японии страдают от «суши-террористов»

Проблема для японских ресторанов кайтэн-дзуси, еда в которых доставляется посетителям по движущейся по кругу ленте, пришла откуда не ждали — от самих посетителей. Некоторые из них начали облизывать общую посуду, соусники, плевать в чужие блюда, кидать в них окурки и после этого выкладывать видео со своими действиями в соцсети.
Как сообщает телеграм-канал База, безобразия начались еще в начале этого года и вызвали бурю возмущения у обычных посетителей. А для рестораторов подобные антисанитарные атаки стали настоящей проблемой. Например, всего один ролик «суши-террориста» уронил стоимость акций сети ресторанов Sushiro на 5%. Многие рестораны в качестве защитной меры вернулись к обслуживанию посетителей официантами, но в основном заведения японского общепита решили не сдаваться на милость ресторанных террористов. Сеть Kura и многие другие подключили к поискам нарушителей специальные высокотехнологичные камеры, работающие с искусственным интеллектом.
Не остались в стороне и японские власти. Проблема стала приобретать такой масштаб, что пришлось привлечь полицию, которая, изучив ролики, уже арестовала троих терроризирующих рестораны хулиганов. Причем двое из них лишь участвовали в размещении 10-секундного ролика в интернете. По словам самих молодых людей, которые признались в содеянном, они просто хотели повеселиться. Теперь весельчаков будут судить по статье о воспрепятствовании ведению бизнеса.