Crew Dragon с россиянкой Кикиной вернулся на Землю с МКС

Капсула корабля приводнилась в Атлантическом океане у побережья Флориды. Вместе с Кикиной на Землю вернулись американцы Никол Манн и Джош Кассада, а также японский астронавт Коити Ваката. Все они прибыли на МКС на корабле Crew Dragon в октябре прошлого года.
На станции после возвращения экипажа Crew-5 остаются россияне Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин, а также астронавт НАСА Фрэнк Рубио, которые прилетели на орбиту на российском корабле «Союз МС-22», а также прибывшие на Crew Dragon в составе экипажа Crew-6 космонавт «Роскосмоса» Андрей Федяев, американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади.