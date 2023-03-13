15:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Что общего между современными обезьянами и древними людьми
Они использовали одинаковые инструменты.
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Группа немецких ученых опубликовала в журнале Science Advances исследование, изучающее схожесть каменных орудий наших предков и современных макак. Ранее изготовление орудий считалось чертой поведения, характерной только для людей и их ближайших родственников человекообразных обезьян.
Исследователи из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка изучили орудия, созданные макаками-крабоедами, проживающими в Юго-Восточной Азии. Животные используют камни, чтобы расколоть объекты в твердой оболочке (орехи, крабов, моллюсков и так далее), потому в их месте обитания всегда много битых осколков.
Ученые сравнили форму таких осколков с каменными отщепами, найденными на самых ранних археологических стоянках Восточной Африки, где когда-то жили наши далекие предки. Таким образом, эти осколки, которые обычно считают примитивными орудиями труда или продуктами их изготовления, на деле могли быть результатами попыток расколоть особо твердый орех.
Особенно любопытен тот факт, что макаки, в отличие от горилл и шимпанзе, не приходятся нам близкими родственниками, — их и наши предки разделились около 25 миллионов лет назад, — так что довольно сложная инструментальная деятельность должна быть характерной чертой всех обезьян.
Недавно в Эфиопии нашли «фабрику топоров», работавшую 1,2 миллиона лет назад.
Олеся Маевская