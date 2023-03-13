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19:17 (мск), источник: ТАСС

Лидеру «Ногу свело!» грозит до 50 тыс. рублей штрафа за дискредитацию ВС РФ

Заседание по делу Максима Покровского назначили на 27 марта.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Административное наказание в виде штрафа в размере до 50 тыс. рублей грозит лидеру рок-группы «Ногу свело!» Максиму Покровскому (признан в РФ иноагентом) по статье о дискредитации российской армии. Об этом ТАСС рассказали в понедельник в Хорошевском суде Москвы, куда поступил соответствующий протокол.

«В суде зарегистрирован протокол об административном правонарушении в отношении Покровского М. С., составленный УВД по Северо-Западному административному округу ГУ МВД России по Москве по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (“Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации)”, — сказали в суде. Максимальное наказание за это правонарушение для физических лиц — штраф в размере 50 тыс. рублей. Заседание по делу назначено на 27 марта, оно начнется в 09:00 мск.

С начала специальной военной операции на Украине Покровский высказывался резко против нее и записал несколько песен и клипов с ее осуждением. Музыкант постоянно проживает в США.

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