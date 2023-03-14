10:32 (мск), источник: ТАСС Наука
В России впервые выявили эффективность экстракта иван-чая против коронавируса
Изучение противовирусной активности растения продолжается.
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НОВОСИБИРСК, 14 марта. /ТАСС/. Ученые фундаментального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в Новосибирске впервые выявили противовирусную активность экстракта иван-чая (кипрея узколистного) в борьбе с коронавирусом и вирусом герпеса. Сотрудники центра получили патент на изобретение РФ метода получения водного экстракта ферментированных листьев иван-чая, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе центра.
Сотрудники ФИЦ ФТМ впервые показали в эксперименте, что водный экстракт ферментированных листьев иван-чая эффективно подавляет распространение коронавируса и вируса герпеса второго типа (генитального герпеса).
«По результатам, представленным в патенте, показано, что ингибирующая активность (подавляющая распространение вируса — прим. ТАСС) экстракта ферментированных листьев кипрея узколистного на SARS-COV-2 оказалась сопоставима с активностью контрольных образцов — экстрактов чаги, корня солодки и черного чая из Непала. Экстракт кипрея узколистного проявил более высокую ингибирующую активность на вирус простого герпеса второго типа, чем экстракты контрольных образцов чаги и травы манжетки обыкновенной (Alchemilla vulgaris L)», — рассказали в пресс-службе. Известно, что экстракты иван-чая обладают антиоксидантными, противовоспалительными, противоопухолевыми и антибактериальными, противогрибковыми и обезболивающими свойствами. Однако ранее в научной литературе не было описано свойство ингибирования репликации нового коронавируса SARS-CoV-2 и герпесвируса второго типа экстрактами иван-чая. Вирусологи ФИЦ ФТМ исследовали антивирусные свойства водной вытяжки (экстракта) ферментированных листьев иван-чая против двух этих вирусов.
Известно, что биологические свойства экстрактов кипрея узколистного в значительной мере зависят от способов их получения. Сотрудники центра разработали единую технологию получения водного экстракта растения, проявляющего ингибирующую активность как против коронавируса, так и вируса простого герпеса второго типа. Это позволяет получать из высушенных гранул ферментированных листьев этого растения водный экстракт, обладающий необходимыми свойствами.
Ученые продолжают изучение противовирусной активности растения, в том числе получены предварительные экспериментальные данные о возможном влиянии водного экстракта кипрея узколистного на разные этапы жизненного цикла SARS-CoV-2 — на процесс проникновения вируса в клетку и выхода из инфицированных клеток. Выявленные свойства иван-чая могут быть полезны для разработки эффективных профилактических и лекарственных препаратов как против COVID-19, так и для снижения рецидивов герпесвирусной инфекции.
Уточняется, что использовать кипрей узколистный можно будет как в виде чайных напитков, так и в виде отдельных веществ, выделенных из его экстрактов. Также он может входить в состав мазей для местного применения.