Медики назвали 5 неожиданных признаков развития рака

В большинстве случаев сухость кожи не означает ничего серьезного. Однако если на теле есть участок кожи, который постоянно сухой или зудит, — это признак серьезного заболевания. Чаще всего это указывает на экзему, но и онкология может проявиться подобным образом.
Наиболее распространенная форма рака кожи, базально-клеточная карцинома, может проявляться железодефицитной анемией. К симптомам, на которые следует обратить внимание, относят слабость, бледность кожи, боль в груди, холодные руки и ноги и головокружение.
Потрескавшиеся или окровавленные губы
Если губы продолжают быть даже после окончания холодов чрезмерно сухими и потрескавшимися или даже начинают кровоточить, это может указывать на актинический хейлит — предраковое состояние, передает Daily Express.
Меланома может распространиться на легкие. Некоторые пациенты с раком кожи замечают у себя боль в груди, внезапный кашель и одышку.
Онкология кожи способна привести к гормональным изменениям. Любые такие изменения повышают риск ночной потливости, поскольку тело становится менее способно регулировать свою температуру.