NASA выделит $1 млрд на затопление МКС

О новых инициативах NASA стало известно после обнародования предложений по проекту бюджета агентства на 2024 год. В NASA запросили у Конгресса США $27,2 млрд, на 7,1% больше, чем в 2023 году, что примерно соответствует инфляции.
Эксперты обратили внимание на самую неожиданную инициативу агентства — выделение средств на разработку специального модуля-буксира для сведения с орбиты Международной космической станции в конце срока ее эксплуатации.
$180 млн, которые агентство запросило на разработку буксира на начальном этапе, даст «здоровый старт» проекту, заявила представитель NASA Кэти Людерс, возглавляющая программу пилотируемых космических полетов. Всего же агентство планирует выделить на проект чуть менее $1 млрд, окончательная стоимость будет зависеть от предложений, которые поступят от представителей промышленности.
Ранее предполагалось, что в конце срока службы МКС будет сведена с орбиты и затоплена в заранее выбранном районе Тихого океана при помощи двигателей российского корабля «Прогресс».
Учитывая прошлые заявления со стороны Роскосмоса о возможном досрочном выходе из проекта МКС, разработка буксира должна дать NASA собственное средство свода станции с орбиты.
«Мы также разрабатываем американское средство, как резервную возможность для безопасного сведения станции, особенно при увеличении числа новых модулей, — заявила Людерс. — Как вы могли наблюдать в прошлые годы и за последний год, иметь резервные возможности оказалось очень-очень важным как для нас, так и для наших партнеров».
Еще одним важным объявлением стало выделение первых средств, которые NASA намерено потратить на европейский проект ExoMars по высадке ровера на марсианскую поверхность. Эту миссию Европейское космическое агентство планировало осуществить с Роскосмосом в сентябре 2022 года, но отказалось продолжать после начала военной операции России на Украине.
Теперь партнером европейцев в осуществлении миссии, которую перенесли на 2028 год, станут США, и NASA обещает выделить на работы по этому проекту в 2024 году $30 млн.