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14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru

Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока

По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта.

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6
фотографий

Теплая зима привела к тому, что в этом году сакура зацвела на 9 дней раньше положенного срока. Как сообщает издание Timeout, Токио станет одним из первых городов, в котором начнется цветение.

Специалисты считают, что столица будет раскрашена в розовый 15 марта, а пик цветения придется на 22 марта. Ожидается, что сезон цветения сакуры в самой северной префектуре Японии Хоккайдо совпадет с праздниками Золотой недели в начале мая.

Ранее самым ранним пиком цветения сакуры считалось 26 марта.

Олеся Маевская

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