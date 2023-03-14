14:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока
По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта.
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Теплая зима привела к тому, что в этом году сакура зацвела на 9 дней раньше положенного срока. Как сообщает издание Timeout, Токио станет одним из первых городов, в котором начнется цветение.
Специалисты считают, что столица будет раскрашена в розовый 15 марта, а пик цветения придется на 22 марта. Ожидается, что сезон цветения сакуры в самой северной префектуре Японии Хоккайдо совпадет с праздниками Золотой недели в начале мая.
Ранее самым ранним пиком цветения сакуры считалось 26 марта.
Олеся Маевская