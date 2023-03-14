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17:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

Выявлена химическая реакция, которая могла вызвать жизнь на Земле

Все дело в особом белке.

Источник: JENNIFER TIMM ET AL.

Группа ученых из Университета Рутгерса и Городского колледжа Нью-Йорка в США идентифицировала белок, который, возможно, сыграл решающую роль в возникновении жизни, какой мы ее знаем. Этот простой пептид был назван Nickelback. Исследование о белке опубликовано в журнале Science Advances.

Название Nickelback получил из-за его основы, состоящей из цепи аминокислот и двух атомов азота, связанных с атомами никеля. Это открытие может не только пролить больше света на то, как зародилась жизнь на Земле, но и дать астрономам еще один ключ к поиску жизни на других планетах, где эти важные химические ингредиенты только начинают формироваться.

«Ученые считают, что где-то между 3,5 и 3,8 миллиардами лет назад произошел переломный момент, что дало толчок переходу от пребиотической химии (молекул, предшествовавших жизни) — к живым биологическим системам, — говорит биохимик и молекулярный биолог Викас Нанда из Университета Рутгерса. — Мы считаем, что это изменение было вызвано несколькими небольшими белками, которые выполняли ключевые этапы древней метаболической реакции».

Серия экспериментов показала, что Nickelback использует в общей сложности 13 аминокислот, которые называют «кирпичиками» для белков и самой жизни.

Никель был распространенным металлом в первых океанах нашей планеты. Важно отметить, что при связывании с пептидом атомы никеля действуют как катализатор при высвобождении газообразного водорода, который был жизненно важным источником энергии миллиарды лет назад.

Недавнее исследование показало, что планеты у двойных звезд могут быть обитаемы. Но лишь у небольшого количества.

Олеся Маевская

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