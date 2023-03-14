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Спецоперация на Украине
18:13 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 14 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Госдума криминализовала дискредитацию добровольных формирований
За фейки о любых участниках спецоперации грозит до 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет.

Шойгу поручил удвоить объемы производства высокоточных ракет
Такое поручение министр обороны дал во время посещения корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Киев принял решение продолжать удерживать Артемовск
По последним данным, российские силы перерезали или взяли под огневой контроль все асфальтированные дороги к Артемовску, а начавшаяся распутица серьезно затрудняет подвоз боекомплекта и личного состава украинских войск.

В МИД России сообщили о продлении зерновой сделки
«Зерновая сделка» продлена на 60 дней, подтвержден ее пакетный характер с условием, чтобы все обещания, данные российской стороне, были выполнены.

Слесарь из Нижнего Новгорода выиграл в лотерею 1 млрд рублей
В соответствии с законодательством после вычета налога победитель получит 850 миллионов 100 тысяч рублей в течение 180 календарных дней с даты предъявления лотерейного билета.

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