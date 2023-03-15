10:14 (мск), источник: ТАСС
Суд в Красноярске отпустил под домашний арест телеведущего, подозреваемого в мошенничестве
В отношении Максима Гуревича на период действия меры пресечения установлены определенные ограничения и запреты.
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КРАСНОЯРСК, 15 марта. /ТАСС/. Железнодорожный районный суд в Красноярске изменил меру пресечения телеведущему, директору компании «Современное производство» Максиму Гуревичу, подозреваемому в мошенничестве, с заключения под стражу на домашний арест. Об этом говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Красноярского края.
«Железнодорожный районный суд Красноярска 15 марта вынес постановление об изменении меры пресечения предпринимателю, известному телеведущему Красноярска Максиму Гуревичу с заключения под стражу на домашний арест на два месяца по 15 мая включительно. На период действия меры пресечения суд установил в отношении обвиняемого определенные ограничения и запреты», — говорится в сообщении.
Максим Гуревич и исполнительный директор компании «Современное производство» Екатерина Романюк были задержаны в середине января 2023 года. Гуревича арестовали до 16 марта, Романюк была отправлена под домашний арест.
По информации СК, Минспорт края выделил общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» субсидию на проведение в декабре 2021 года церемонии награждения одаренных детей в области культуры и искусства, образования, физической культуры и спорта. По версии следствия, компания «Современное производство» была субподрядной организацией по проведению награждения. Подозреваемые предоставляли в Минспорт фиктивные отчеты, где была завышена стоимость закупленных подарков и организации праздника, а часть работ не была выполнена. Следователи считают, что таким образом было похищено более 5 млн рублей бюджетных средств.