Биологи установили, что в Африке уже 20 лет бушует «лягушачий грипп»

Грибок Batrachochytrium dendrobatidis (Bd), патоген, вызывающий хитридиомикоз, очень заразен и поражает саламандр, тритонов, слепней, и особенно лягушек и жаб. Болезнь редко убивает головастиков и часто — взрослых особей. У них грибок вызывает отшелушивание кожи, вялость, потерю веса и, в конечном счете, остановку сердца.
В своей работе ученые обратились к научной литературе за период с 1852 по 2017 год в поисках записей о наличии или отсутствии видимой инфекции хитридиомикоза у амфибий со всей Африки. Они также провели ПЦР-тестирование на Bd около 3 тыс. музейных образцов земноводных. Они были собраны в Камеруне, Эфиопии, Кении, Лесото, Танзании и Уганде в период с 1908 по 2013 год. Исследователи также взяли мазки кожи у 1651 живых амфибий, пойманных в период с 2011 по 2013 год в Бурунди, Экваториальной Гвинее, Камеруне и Демократической Республике Конго.
Результаты показывают, что самая ранняя Bd-положительная амфибия появилась в 1933 году в Камеруне. До 2000 года распространенность грибка составляла ниже 5%, однако затем последовал резкий скачок до 17%, а в 2010-х годах до 21%. В некоторых странах распространенность возросла до 74%.
По словам команды, с 2000 года наблюдается в значительной степени игнорируемый, но выраженный рост распространенности Bd, который представляет угрозу для амфибий по всей Африке. Регионы, наиболее подверженные риску — это восточная, центральная и западная Африка.
«У нас есть гипотеза, что стресс, вызванный изменением климата, может сделать амфибий более восприимчивыми к патогенам. Уничтожение этого микроскопического патогена в дикой природе невозможно, но мы можем попробовать смягчить его влияние на природу», — заключили исследователи.