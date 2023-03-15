18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru
У овцы в Северной Каролине родились четверняшки
Обычно они рожают от одного до двух ягнят за раз.
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Овца Дэвида Хендрикса, владельца фермы Lickstone Farm в Уэйнсвилле (Северная Каролина), родила сразу четырех ягнят, как сообщает UPI. Сотрудники колледжа ветеринарной медицины Мичиганского государственного университета сообщили, что вероятность такого события составляет всего 1 из 500.
Теперь новоиспеченная мать заботится о трех девочках и сыне. Хендрикс сказал, что двух ягнят кормят из бутылочки, чтобы уменьшить ее нагрузку.
Недавно в зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары.
Олеся Маевская