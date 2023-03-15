Выявлена химическая реакция, повлиявшая на зарождение жизни Все дело в особом белке.
Фоторепортажи
14Выбраны лучшие подводные снимки года
20В Бразилии начался сезон карнавалов
Главное
Спецоперация на Украине
18:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

У овцы в Северной Каролине родились четверняшки

Обычно они рожают от одного до двух ягнят за раз.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овца Дэвида Хендрикса, владельца фермы Lickstone Farm в Уэйнсвилле (Северная Каролина), родила сразу четырех ягнят, как сообщает UPI. Сотрудники колледжа ветеринарной медицины Мичиганского государственного университета сообщили, что вероятность такого события составляет всего 1 из 500.

Теперь новоиспеченная мать заботится о трех девочках и сыне. Хендрикс сказал, что двух ягнят кормят из бутылочки, чтобы уменьшить ее нагрузку.

Недавно в зоопарке Алматы родились двойняшки-ягуары.

Олеся Маевская

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта