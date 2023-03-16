Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
20В Бразилии начался сезон карнавалов
20Землетрясение на юго-востоке Турции
Главное
Спецоперация на Украине
11:24 (мск), источник: ТАСС Наука

В России разработали новый контрастирующий агент для МРТ

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Российские ученые создали наночастицы на базе церия и гадолиния, обладающие меньшей токсичностью и опасностью для организма, чем применяемые сегодня в медицине контрастирующие агенты на базе гадолиния, сообщила в четверг пресс-служба Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН в Пущино.

Источник: РИА "Новости"

«Созданные нами наночастицы уникальны тем, что они обладают не только способностью эффективного МРТ контрастирования за счет атомов гадолиния в их структуре, но и обладают уникальным механизмом молекулярного переключения с антиоксидантной активности в прооксидантную в зависимости от микроокружения», — сообщил заведующий лабораторией ИТЭБ РАН (Пущино) Антон Попов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Одним из самых популярных материалов для создания контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии сейчас является редкоземельный металл гадолиний, а также различные наноструктуры и соединения на его основе. Долгое время исследователи считали, что такие контрастирующие агенты инертны внутри организма, однако недавно ученые выяснили, что соединения гадолиния способны накапливаться в клетках почек и вызывать тяжелые сбои в работе органов.

Попов и его коллеги разработали новый тип «упаковки» для атомов гадолиния, который снижает вероятность попадания токсичных ионов этого металла в клетки пациента.

Она представляет собой наночастицы из оксида церия, материала с мощными антиоксидантными свойствами, в толще которых присутствуют атомы гадолиния. Размеры и свойства этих частиц были подобраны таким образом, что они сохраняли стабильность в кровотоке и при этом могли проникать в клетки.

Работу этих наночастиц ученые проверили в опытах на стволовых клетках, в культуру которых команда ввела два типа контрастирующих структур на базе церия и гадолиния, подготовленных разными путями. Наблюдения показали, что разработка Попова и его коллег превосходила некоторые широко применяемые контрастирующие агенты на базе гадолиния, а также при этом отличалась очень низким уровнем токсичности.

Как надеются ученые, безопасность и высокая эффективность созданных ими наночастиц будет в ближайшее время подтверждена в ходе опытов на животных и в клинических испытаниях. Их успешное завершение откроет дорогу для создания первого полностью российского контрастирующего средства, что облегчит проведение МРТ-исследований в России, подытожили Попов и его коллеги.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 В наши дни этот искусственный язык не забыт: им владеют до нескольких миллионов человек. Для кого-то это и вовсе родной язык
Чиновники КНР заявили, что именно в этом завезенном продукте коронавирус мог попасть в Ухань
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
медицина