В России разработали новый контрастирующий агент для МРТ

«Созданные нами наночастицы уникальны тем, что они обладают не только способностью эффективного МРТ контрастирования за счет атомов гадолиния в их структуре, но и обладают уникальным механизмом молекулярного переключения с антиоксидантной активности в прооксидантную в зависимости от микроокружения», — сообщил заведующий лабораторией ИТЭБ РАН (Пущино) Антон Попов, чьи слова приводит пресс-служба института.
Одним из самых популярных материалов для создания контрастирующих агентов для магнитно-резонансной томографии сейчас является редкоземельный металл гадолиний, а также различные наноструктуры и соединения на его основе. Долгое время исследователи считали, что такие контрастирующие агенты инертны внутри организма, однако недавно ученые выяснили, что соединения гадолиния способны накапливаться в клетках почек и вызывать тяжелые сбои в работе органов.
Попов и его коллеги разработали новый тип «упаковки» для атомов гадолиния, который снижает вероятность попадания токсичных ионов этого металла в клетки пациента.
Она представляет собой наночастицы из оксида церия, материала с мощными антиоксидантными свойствами, в толще которых присутствуют атомы гадолиния. Размеры и свойства этих частиц были подобраны таким образом, что они сохраняли стабильность в кровотоке и при этом могли проникать в клетки.
Работу этих наночастиц ученые проверили в опытах на стволовых клетках, в культуру которых команда ввела два типа контрастирующих структур на базе церия и гадолиния, подготовленных разными путями. Наблюдения показали, что разработка Попова и его коллег превосходила некоторые широко применяемые контрастирующие агенты на базе гадолиния, а также при этом отличалась очень низким уровнем токсичности.
Как надеются ученые, безопасность и высокая эффективность созданных ими наночастиц будет в ближайшее время подтверждена в ходе опытов на животных и в клинических испытаниях. Их успешное завершение откроет дорогу для создания первого полностью российского контрастирующего средства, что облегчит проведение МРТ-исследований в России, подытожили Попов и его коллеги.