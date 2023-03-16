15:38 (мск), источник: РБК Life
Посмотрите, как выглядит скафандр для миссии NASA Artemis III на Луну
Он черный с цветными вставками и подходит для космонавтов любого пола.
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Американское управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) показало, какими будут скафандры астронавтов, которые примут участие в лунной миссии Artemis III. Фото опубликовано на официальном сайте NASA.
Скафандр выполнен в черном цвете с темно-синими и оранжевыми вставками. Как говорится в сообщении управления, космический костюм обладает диапазоном движений и гибкостью, необходимыми для исследования большего количества лунного ландшафта, а также подходит для широкого круга членов экипажа, «вмещая не менее 90% мужского и женского населения США».
Именно такие скафандры будут носить первые астронавты NASA, которые отправятся на исследование Южного полюса Луны. Директор NASA Билл Нельсон отметил, что партнерство NASA с производителем скафандров — компанией Axiom — имеет решающее значение для высадки астронавтов на Луну и сохранения лидерства Америки в космосе.
«Основываясь на многолетних исследованиях и опыте NASA, скафандры нового поколения Axiom не только позволят первой женщине ступить на Луну, но и откроют возможности большему, чем когда-либо прежде, количеству людей проводить научные исследования на Луне».
Скафандр назвали Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU). Заявляется, что при его создании были использованы новейшие технологии, которые обеспечат астронавтов повышенной мобильностью и дополнительной защитой от опасностей на Луне.
Миссия программы, Artemis III, предусматривает высадку астронавтов возле Южного полюса Луны в 2025 или 2026 году. Космический корабль Orion запустят с помощью ракеты-носителя Space Launch System со стартового комплекса Космического центра имени Кеннеди во Флориде. Он выйдет на лунную орбиту и состыкуется с ракетой компании SpaceX Starship HLS (Human Landing System). После этого два члена экипажа перейдут на борт ракеты и высадятся на поверхности Луны.