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16:42 (мск), источник: ТАСС

Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm после того, как он удалил запрещенную информацию. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

Источник: Freepik

«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — говорится в сообщении.

Ранее Роскомнадзор сообщал, что трижды направлял музыкальному онлайн-сервису Last.fm уведомления о необходимости удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные Силы РФ. Однако администрация сервиса игнорировала требования, в связи с чем сайт и мобильные приложения Las.fm были заблокированы.

«После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент. Специалисты Роскомнадзора проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента», — отметили в ведомстве.

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