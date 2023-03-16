Роскомнадзор разблокировал музыкальный портал Last.fm

«16 марта Роскомнадзор снял ограничительные меры с музыкального портала Last.fm. Запрещенная информация, которая была размещена на портале, сейчас удалена», — говорится в сообщении.
Ранее Роскомнадзор сообщал, что трижды направлял музыкальному онлайн-сервису Last.fm уведомления о необходимости удалить материалы, которые содержали недостоверную общественно значимую информацию и дискредитировали Вооруженные Силы РФ. Однако администрация сервиса игнорировала требования, в связи с чем сайт и мобильные приложения Las.fm были заблокированы.
«После введенных ограничений администрация портала оперативно удалила запрещенный контент. Специалисты Роскомнадзора проверили поступившую информацию об удалении противоправного контента», — отметили в ведомстве.