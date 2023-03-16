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19:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученый объяснил, почему сейчас появляется много новых вирусов

На это, по мнению специалиста, есть сразу несколько причин.

Источник: Freepik

В статье для The Conversation Линдсей Бродбент, преподаватель вирусологии Университета Суррея ответил, почему новости о появлении новых вирусов и штаммов в последнее время появляются все чаще. По предварительным оценкам, ученым еще предстоит идентифицировать 1,67 миллиона вирусов, которые в настоящее время заражают млекопитающих и птиц. Считается, что до 827 тысяч из них могут заразить человека.

Чтобы понять, как появляются вирусы, нам нужно вернуться к моменту зарождения жизни на Земле. Существует несколько теорий о том, как появились первые болезни, но все они сходятся к тому, что вирусы существуют уже миллиарды лет, эволюционируя вместе с живыми существами. Когда эта стабильная коэволюция нарушается, мы заболеваем.

Основными движущими силами появления вирусов в истории человечества являются сами люди и их действия.

К примеру, из-за сельского хозяйства люди стали тесно контактировать с животными, благодаря чему часть вирусов перешла на новых «носителей» — это называется зооноз. Около 75% новых инфекционных заболеваний связаны с зоонозами.

По мере развития человеческой цивилизации и технологий разрушение среды обитания животных вынуждало их осваивать новые районы в поисках источников пищи, делить территорию с другими особями и людьми, что тоже повлияло на развитие болезней. А урбанизация привела к высокой плотности населения, создавая идеальную среду для распространения вирусов.

Этому также способствует и изменение климата. Например, арбовирусы — вирусы, распространяемые насекомыми, — обнаруживаются в новых районах, поскольку увеличивается диапазон стран, в которых, например, комары могут выжить.

К слову, на распространение болезней и эпидемии в последние годы сильно повлияли антипрививочные настроения.

Недавно ученые доказали, что миллионы вирусов ежедневно падают с неба. Но оставаться дома тоже не рекомендуется.

Олеся Маевская

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