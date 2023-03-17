14:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Китае был обнаружен динозавр с самой длинной шеей
Новые исследования показали, что его шея достигала длины более 15 метров.
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Зауроподы были самыми крупными динозаврами, которые просуществовали вплоть до мел-палеогенового вымирания благодаря своей шее. Она позволяла питаться без лишних движений и не расходовать на это слишком много энергии. Но самая длинная шея была у мамэньсизавров (Mamenchisaurus sinocanadorum).
В конце 1980-х в Китае учеными были обнаружены часть черепа, несколько позвонков и ребер данного вида. На основе найденных останков палеонтологи оценили длину шеи Mamenchisaurus sinocanadorum в 10−11 метров. Однако новый анализ, проведенный палеонтологами из Университета Стони-Брук (США), показал, что ее длина могла составлять рекордные 15,1 метра.
Это в шесть с лишним раз больше, чем у самых длинношеих животных современности — жирафов. Исследование опубликовано в журнале Journal of Systematic Palaeontology. Благодаря компьютерной томографии было установлено, что эти кости состояли из воздушных полостей на 69−77%, что делало их заметно легче.
«Биомеханический анализ шеи мамэньсизавра показывает, что она могла подниматься лишь под сравнительно небольшим углом от горизонтали, всего 20−30 градусов, — отметили авторы работы. — Однако даже при таком наклоне благодаря экстремальной длине шеи голова животного могла достигать высоты от 7,5 до десяти метров над землей, позволяя питаться листвой деревьев».
Недавно в Британии нашли самый большой след гигантского плотоядного динозавра. Вскоре он будет показан посетителям музеев Скарборо.
Олеся Маевская