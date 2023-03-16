19:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Морские обитатели превратили корабль времен Второй мировой войны в риф
За восемь лет исследований популяция рыб оставалась стабильной.
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Группа исследователей из Болонского университета в Италии заручилась помощью дайверов-добровольцев, чтобы изучить затонувший корабль SS Thistlegorm, со временем превратившимся в искусственный риф. Ученые отмечают, что чем больше мы знаем об искусственных рифах, таких как этот, тем лучше мы сможем защитить естественные коралловые рифы.
«SS Thistlegorm представляет собой пример того, как искусственные коралловые рифы могут поддерживать устоявшуюся структуру подводного сообщества», — пишут исследователи в статье, опубликованной в журнале PLOS One.
Найденные на искусственном рифе виды включали в себя мягкий коралл Dendronephthya, гигантскую мурену Gymnothorax javanicus, рыбу-солдата Sargocentron, рыбу-наполеона Cheilinus undulatus, рыб рода Platax, лучеперых рыб Carangidae и угрей. Более того, популяции различных морских организмов за восемь лет исследований оставались довольно стабильными, не считая некоторых изменений, связанных со сменой сезонов и температурой воды.
Ученые считают, что искусственные рифы потенциально могут частично ослабить давление, оказываемое туризмом на естественные рифы, а также могут стать способом защиты некоторых видов в условиях глобального потепления. Корабли типа SS Thistlegorm обычно расположены в глубоких и прохладных водах, что означает, что они эффективнее противостоят нагреванию воды.
Недавно ученые выяснили, что гибель морских ежей приведет к уничтожению рифов Карибского моря. Уже дважды в истории популяция животных сокращалась более, чем на 90%, что приводило к неприятным последствиям.
Олеся Маевская