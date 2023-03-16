18:11 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 16 марта
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Пентагон опубликовал видео потери беспилотника в Черном море
Кадры с дрона, на которых, как утверждается, можно увидеть российский Су-27, появились на сайте для релизов на военную тематику.
Путин заявил о начале развития экономики России по новой модели
По его словам, уже во втором квартале ожидается рост ВВП страны.
Wildberries после забастовок отменил 10 тысяч штрафов для ПВЗ
Введение штрафов, которое привело к забастовкам некоторых пунктов выдачи, в компании связали со случаями подмены товаров.
ФСБ назвала причину взрыва в погрануправлении в Ростове-на-Дону
В результате происшествия погиб один человек.
Против семьи блогера Лерчек завели второе уголовное дело
В отношении блогерши Валерии Чекалиной, известной как Лерчек (Lerchek), и ее мужа Артема Чекалина возбудили новое уголовное дело по факту легализации денежных средств.