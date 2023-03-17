Фотогалерея: в Японии сакура зацвела раньше срока По мнению специалистов, пик цветения придется на 22 марта
Фоторепортажи
14Митинг-концерт в «Лужниках»
14Выбраны лучшие фотографии природы 2022 года
Главное
Спецоперация на Украине
09:42 (мск), источник: ТАСС

Реставраторы Нотр-Дам-де-Пари смонтировали шпиль вместо уничтоженного пожаром

Работа над современной репликой продолжалась несколько месяцев.

Источник: AFP 2022

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Реставраторы Нотр-Дам-де-Пари завершили в четверг новый важный этап работ по восстановлению знаменитого парижского собора, пострадавшего от пожара четыре года назад. На строительной площадке в восточном регионе Франции Гранд-Эст они смонтировали шпиль, полностью идентичный тому, что украшал храм до драматических событий весны 2019 года.

Команда мастеров следовала проекту французского архитектора Эжена Виолле-ле-Дюка (1814−1879), автора исторического шпиля первой половины XIX столетия. Работа над современной репликой продолжалась несколько месяцев. Генерал армии Жан-Луи Жоржелен, курирующий реставрацию по поручению президента Франции Эмманюэля Макрона, заверил, что все установленные главой государства сроки строго соблюдаются. «Скоро мы увидим в небе над Парижем этот шпиль, увенчанный, как прежде, петухом», — отметил он.

С завершением реставрационных работ шпиль достигнет высоты 96 м. Как и его первоначальная версия, он изготовлен из элитной дубовой древесины и покрыт свинцом. После завершения репетиций шпиль будет демонтирован перед отправкой в Париж, где он должен быть установлен на вершине собора. Открытие Нотр-Дам-де-Пари ожидается в конце 2024 года. «Речь идет о репутации Франции», — заявил реставратор Патрик Жуэнне, возглавляющий этот этап работ.

Собор Парижской Богоматери на протяжении столетий является самым известным зданием Парижа, он включен в список мировых исторических памятников. Первый камень в его основание был заложен в 1163 году при Людовике VII. В 2013 году Собор Парижской Богоматери отметил 850-летие.

Вечером 15 апреля 2019 года в храме вспыхнул пожар, огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и сам шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора.

Конфедерация католических епископов Франции по следам пожара храма назвала его «огромной утратой, огромной раной». Весной 2019 в конфедерации были убеждены, что «потребуются годы и годы восстановительных работ». Тогда же Макрон заявил, что считает реальной реставрацию в течение пяти лет. Он подчеркнул, что это должно произойти «без какого-либо ущерба качеству материалов и качеству реставрационного процесса».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 "Едва я опубликовал эту песню в соцсети, посыпались восторженные отклики и от украинцев. Но все изменилось буквально за день"
"Я потеряла все, что у меня было. Я потеряла свое место в шоу-бизнесе, а я была самой горячей суперзвездой"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
архитектура