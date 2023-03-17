00:37 (мск), источник: Известия
Укажут место: жильцы получат новые основания для смены УК
Правительству предложат определить правила работы организаций в домах.
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Жильцы многоквартирных домов получат новые основания для смены управляющей компании. Депутаты профильного комитета Госдумы подготовили поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора УК. Они пропишут правила работы, а нарушение будет основанием для досрочного разрыва договора с организациями. В перечень, по мнению экспертов, должны войти в том числе требования к безопасности проживания — регулярная уборка снега с крыш, исправная работа лифтов, системная подготовка домов к зиме, проверка вентиляции и газового оборудования.
Четкий перечень
Для управляющих компаний хотят создать перечень существенных нарушений, за которые собственники квартир могут расторгнуть с ними договор. Такие поправки ко второму чтению законопроекта о совершенствовании выбора УК (нововведения в ЖК РФ) подготовила зампредседателя комитета Госдумы Светлана Разворотнева. С копией документа ознакомились «Известия».
По ее словам, в перечень правил для УК могут включить обеспечение безопасности жителей, выполнение условий договора управления, а также отсутствие нарушений качества и объемов оказываемых работ.
Например, безопасность обеспечивают такие работы, как подготовка домов и коммунальных сетей к зиме, обслуживание газового оборудования и лифтов, заключение договоров с ресурсоснабжающими организациями (РСО), которые поставляют воду, газ, электричество
Депутаты рекомендуют в том числе определить существенные типовые условия договоров между УК и владельцами квартир, а также обязать старых управдомов передавать накопленные, но неиспользованные деньги новым компаниям.
Проект федерального закона об изменениях в ст. 162 ЖК РФ (в части совершенствования процедуры выбора управляющей организации) внесли в Госдуму в сентябре 2022 года, его уже приняли в первом чтении. Документ предполагает, что управляющую компанию можно будет менять не чаще чем раз в год.
Сейчас жильцы могут поменять УК в любое время, и этим зачастую пользуются недобросовестные организации. Как ранее писали «Известия», они фальсифицируют решения собраний собственников. Также нередко недобросовестные управдомы склоняют граждан к смене действующей УК, предлагая более низкие цены за свои услуги, тогда как работу качественно не выполняют.
Риск смены управляющей компании жильцами на эмоциях и без наличия веских оснований мешает управдомам выстраивать долгосрочную стратегию своей работы, считает эксперт «Народного фронта» Павел Склянчук. По его словам, важно не допустить ситуации, когда УК будут пользоваться безнаказанностью за несущественные нарушения или брать дома на обслуживание на год, а затем их бросать.
Подготовленный перечень нарушений, за которые граждане смогут расторгнуть договор с УК, можно будет использовать и чаще чем раз в год, сказала Светлана Разворотнева.
— Предлагаемые ко второму чтению поправки помогут жителям контролировать УК. Сегодня зачастую компании пользуются тем, что нет обязательных условий договоров с жителями, и составляют абстрактные соглашения, в которые не включают важные пункты, — сказала парламентарий.
Право собственника
Идея создания перечня существенных нарушений для одностороннего отказа от исполнения договора очень правильная, считает председатель подкомитета ТПП по развитию бизнеса в сфере управления жилой недвижимостью Сусана Киракосян. Это сократит лазейки для УК немотивированно не выполнять условия документов, пояснила она.
— Но перечень таких оснований должен содержаться в Жилищном кодексе, а не в постановлении правительства. Именно на законодательном уровне закрепляются правила заключения и расторжения договора, его существенные условия. Как пример, в Гражданском кодексе закреплены перечни существенных нарушений договоров аренды недвижимости, подряда, — сказала Сусана Киракосян.
— Договор управления будет заключаться на год, и чтобы его расторгнуть, нужны основания. Это, например, грубое нарушение обслуживания. В том числе невыполнение тех работ, которые были заказаны и не исполняются УК, — сказала она.
По мнению директора НП «Национальный жилищный конгресс» Татьяны Вепрецкой, в перечень обязательно должны войти нарушения, связанные с безопасностью проживания (не убран снег с крыши, лифты продолжают работать с неисправностями и без диспетчерского обслуживания, не проведены мероприятия по подготовке к зиме, не проверяются система вентиляции и общедомовое газовое оборудование). А также неоднократный неправильный расчет платежек за ЖКУ, многократные нарушения работы с жителями (руководитель отказывается вести прием жителей, не работает центр по взаимодействию с населением, постоянно не отвечает на обращения собственников и потребителей
Впрочем, по мнению генерального директора ПАО «ГИТ» Валерия Ковалева, единственный способ улучшить ситуацию на рынке ЖКХ — напротив, избавить его от излишних регуляторных норм. Они мешают привлекать необходимые инвестиции в отрасль, полагает экономист, независимый эксперт в сфере ЖКХ Егор Клопенко.
Мария Перевощикова