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04:50 (мск), источник: ТАСС

Фальков заявил о необходимости сокращения в РФ срока учебы в магистратуре для IT-отрасли

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Сокращение в России срока обучения в магистратуре до года нужно прежде всего в IT-отрасли, так как она очень динамичная, сказал ТАСС министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Источник: Reuters

«Тут отрасли диктуют запросы, очевидно, что лидером здесь является IT-отрасль, они уже неоднократно обращались с просьбой сократить сроки обучения в магистратуре, сделав их более компактными. Сфера IT — она очень динамичная, там очень быстро на рынок труда выходят и востребованность в основном есть. Поэтому там годичная магистратура может стать нормой», — отметил министр.

По словам Фалькова, необходимо оценивать базовое образование, от этого будет зависеть продолжительность обучения в магистратуре.

«Особенно если это трек: человек получил высшее образование, поработал на производстве достаточно продолжительное время, ему надо углубленные профессиональные знания в узкой какой-то области получить — и он идет в магистратуру. Как сами специалисты говорят, Московский государственный технический университет имени Баумана здесь основным лидером является. Они говорят, что по ряду программ достаточно одного года», — добавил Фальков.

Он пояснил, что у инженеров, например, годичная магистратура может быть возможностью, но не нормой.

Фальков заявлял, что по некоторым специальностям срок обучения в магистратуре может быть сокращен до одного года. При этом, по его словам, недопустимо сокращать этот срок на направлениях, связанных с исследовательской деятельностью, например в генетике и ядерной физике.

Президент РФ Владимир Путин в февральском послании Федеральному собранию предложил вернуться к традиционной системе подготовки специалистов с высшим образованием, срок обучения по которой будет составлять от четырех до шести лет. Он отметил, что если профессия требует дополнительной подготовки и узкой специализации, то должна быть возможность продолжить образование в магистратуре или ординатуре.

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