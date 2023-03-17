04:03 (мск), источник: РИА Новости
«Танец» проснувшегося после спячки медведя в Приморье попал на видео
Ученые нацпарка «Земля леопарда» получили видео «танца» гималайского медведя после спячки.
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ВЛАДИВОСТОК, 17 мар — РИА Новости. Ученые нацпарка «Земля леопарда» в Приморье получили видео с фотоловушки, на нем проснувшийся после спячки гималайский медведь «танцует» у дерева, сообщает учреждение.
«Видео с гималайским (белогрудым) медведем-танцором получено в нацпарке “Земля леопарда”. Фотоловушка поймала момент с проснувшимся после зимней спячки хищником, который ритмично трется о ствол дерева, оставляя свое первое в этом году “сообщение” на меточном дереве», — говорится в сообщении.
По данным специалистов, медведь оставляет запаховую метку на пихте цельнолистной — это естественное поведение для крупных хищников, так в том числе они разминают конечности.
Также на видео гималайский медведь почесывает морду — трется о кору носом, щекой, встает на задние лапы, «обнимает» дерево. По данным ученых, подобные материалы позволяют изучать поведенческие особенности животных.
Ранее это меточное дерево попало на знаменитую фотографию Сергея Горшкова с амурским тигром, «обнимающим» пихту. Кадр был признан лучшей фотографией дикой природы в мире в 2020 году на конкурсе Wildlife Photographer of the Year.
На «Земле леопарда» обитает два вида медведей — бурый и гималайский. Нацпарк является местом обитания дальневосточного леопарда, самой редкой крупной кошки в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке в Китае у границы с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Основная часть популяции живет в нацпарке.