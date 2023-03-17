Названы основные выплаты, положенные сотруднику при увольнении

В состав такой выплаты включается не только оклад, но и всевозможные премии, надбавки, доплаты, которые предусмотрены системой оплаты труда в организации. Кроме того, по словам Южалина, сотруднику должна быть выплачена компенсация за дни неиспользованного отпуска. В отдельных случаях при увольнении помимо основных выплат работнику выплачивается выходное пособие, размер которого определяется в зависимости от основания увольнения.
«При ликвидации организации или сокращении численности штата — один средний месячный заработок; при отказе работника от перевода на другую работу, необходимую в связи с медицинским заключением, или при отсутствии у работодателя такой работы, или при признании работника полностью не способным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением — двухнедельный средний заработок», — подчеркнул специалист в беседе с RT.
При увольнении по соглашению сторон стороны могут договориться о дополнительной сумме выплат. При этом, если решение принято из-за ликвидации организации или сокращения численности штата, помимо выходного пособия работнику полагается сохранение среднего заработка.
Ранее опрос показал, что прибавку к зарплате чаще дают тем, кто её просит. Мужчин среди таких «смельчаков» оказалось больше, чем женщин, — 41% против 34%. Чаще об этом с начальством заговаривала молодёжь, чем старшее поколение, а ещё те, кто имеет доход выше среднего.