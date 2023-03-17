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09:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Раскрыты подробности о загадочных сооружениях в Саудовской Аравии

Ученые Университета Западной Австралии раскрыли новые подробности о древних мустатилах — загадочных каменных памятниках периода позднего неолита. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PLOS ONE.

Источник: Kennedy et al

Мустатилы, чей возраст достигает семи тысяч лет, представляют собой прямоугольные каменные строения небольшой высоты и длиной от 20 до 600 метров. Исследователи впервые обнаружили их в 1970-х годах, и сейчас известно о более чем 1600 мустатилах, в основном сосредоточенных в северной части Саудовской Аравии. Раскопки в городе Аль-Ула показали, что эти сооружения использовались в ритуальных целях, связанных с принесением животных в жертву.

Археологи провели новые раскопки на участке у мустатила длиной 140 метров, построенного из песчаника и расположенного в 55 километрах к востоку от Аль-Улы. Были идентифицированы 260 фрагментов черепов и рогов животных, преимущественно домашнего крупного рогатого скота, а также коз, газелей и мелких жвачных животных. Все останки в виде сотен костей были сгруппированы вокруг большого вертикального камня — бетила.

Радиоуглеродное датирование показало, что стоячий камень является старейшим из идентифицированных бетилов на Аравийском полуострове, а кости представляют собой одно из самых ранних свидетельств одомашнивания крупного скота в регионе. Ученые также обнаружили захоронение останков взрослого мужчины, что позволяет предположить, что мустатил был местом паломничества.

По словам авторов, результаты раскопок демонстрируют, что на северо-западе Аравии ритуальные верования людей эпохи неолита и экономические факторы, такие как скотоводство, были переплетены гораздо теснее, чем считалось ранее, и характерны для обширной географической территории.

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